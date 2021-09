0 Facebook Regalo per Raffaella Fico in diretta poi l’accusa, la show girl risponde: “Non sapevo che lavoro facesse” Spettacolo 25 Settembre 2021 10:03 Di redazione 2'

Non sono mancate le polemiche durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. A finire nel mirino delle due nuove opinioniste ‘pop’ è stata Raffaella Fico. Se Alfonso Signorini c’è andato ‘cauto’, le due signore non hanno usato lo stesso polso.

Attacco a Raffaella Fico durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip

Tutto è iniziato quando il conduttore ha rivelato alla Fico che c’era una sorpresa per lei. Il suo fidanzato, Piero Neri, le aveva fatto arrivare un meraviglioso mazzo di 100 rose rosse. Poi Signorini ha mostrato le immagini di Chi di quest’estate in cui la show girl è con il compagno e la figlia Pia. Al fatto di non aver detto di essere fidanzata prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ha risposto: “Le clip sono vecchie, la relazione è iniziata un mese e mezzo fa e sono molto innamorata”.

Gli animi, però, si sono scaldati quando le opinioniste pop hanno dato tra le righe della ‘mantenuta‘ a Raffaella Fico. Una delle due ironizzando ha detto: “Ma fa l’operaio questo personaggio”. La show girl napoletana ha risposto: “Fa un lavoro come tanti altri”. Poi ha aggiunto: “Non sapevo nemmeno che lavoro facesse quando l’ho conosciuto”. La signora allora ha tuonato: “Certo perché un operaio può permettersi 100 rose rosse”.

Chi è il fidanzato di Raffaella Fico

Il fidanzato di Raffaella Fico ha 45 anni ed è l’erede di una florida impresa mercantile di Livorno. Il caso ha voluto che conosca molto bene Gianmaria Antinolfi, altro concorrente napoletano della casa del Grande Fratello Vip. Non sono mancate critiche a Raffaella Fico anche sui social, dove in tanti si sono scatenati utilizzando parole poco carine nei confronti della bella napoletana.

Il video di quel momento in puntata