0 Facebook Tabaccaio fugge con gratta e vinci, l’anziana vittima sceglie di lasciare il quartiere Cronaca 7 Settembre 2021 13:32 Di redazione 1'

Dopo il fermo e il trasferimento in carcere, arriva un’indiscrezione sulla storia del gratta e vinci rubato. Guglielmo Scutellaro – l’uomo di 57 anni che si è impossessato del biglietto dal valore di 500mila euro mostratogli da un’anziana signora in tabaccheria – è accusato di furto pluriaggravato e tentata estorsione. Intanto la vittima di questa vicenda pare abbia scelto di lasciare il quartiere Materdei a Napoli.

Vittima del tabaccaio fuggitivo lascia il quartiere Materdei

Negli ultimi giorni attorno alla storia del ‘tabaccaio fuggitivo’ c’è stata una forte attenzione, non solo mediatica. Così l’anziana signora, vincitrice di 500mila euro, pare che abbia deciso di allontanarsi dal quartiere in cui ha vissuto per paura di ritorsioni. Si tratterebbe di un’indiscrezione che per ora non trova conferme ufficiali.

Dopo che la pista del ‘cavallo di ritorno‘ – Scutellaro potrebbe aver chiesto dei soldi alla famiglia della signora in cambio del gratta e vinci – l’ipotesi che voglia allontanarsi da Materdei, dove ha avuto luogo l’intera vicenda, potrebbe essere plausibile.