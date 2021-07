0 Facebook Stefano De Martino scrive una lettera a Santiago: “Vedrai quante volte ancora nascerai nella tua vita” News 21 Luglio 2021 20:21 Di redazione 3'

Stefano De Martino è con suo figlio Santiago protagonista della copertina del nuovo numero di Vanity Fair. Il ballerino napoletano ha scritto una lunga lettera a suo figlio, che il settimanale ha condiviso in versione video. In un magnifico panorama olandese ci sono padre e figlio che giocano, ridono, si abbracciano e mostrano tutto l’amore che l’uno prova per l’altro.

La lettera di Stefano De Martino a Santiago su Vanity Fair

In sottofondo c’è Stefano che inizia a leggere la lettera per il figlio: “Ho un padre che mi ha sempre amato immensamente, ma che ha avuto il coraggio di dirmelo per la prima volta soltanto quando avevo 19 anni. Sapevo che mi amava, ma sentirselo dire è stata una delle emozioni più forti della mia vita. È per questo che non passa giorno senza che io lo dica a te, Santi. Ti accarezzo la testa, ti abbraccio, ti dico ti voglio bene, tutti i giorni. E da quando esisti tu non sono più frenato nel dirlo anche a lui, a mio padre”

Stefano poi si sofferma sui valori che sta cercando di insegnare al piccolo Santiago: “Vorrei sapessi che le lacrime di un uomo non sono per forza debolezza e la forza di un uomo non sta nel nascondere i suoi sentimenti e le sue emozioni. Ci parliamo oggi, ti cucino oggi, oggi cerco di insegnarti il valore della conquista, il valore del lavoro che rende migliore un uomo, che lo rende libero. L’importanza dell’onestà, la sacralità dell’amicizia, la bellezza dell’amore”.

Poi spiega al figlio quanto anche lui gli stia insegnando: “E poi anche io osservo e imparo perché tu mi parli e mi mostri pure quello che sono e non avevo mai visto. Insieme ogni giorno siamo vita, casa, famiglia. Si è figli e poi padri, poi ancora figli, poi ancora padri. Vedrai quante volte ancora nascerai nella tua vita“.

Una lettera commovente che in poco tempo è diventata virale in rete. Stefano e Santiago hanno emozionato tutti, con la naturalezza di un rapporto tra padre e figlio hanno mostrato quanto amore c’è tra di loro.

La video-lettera di Stefano De Martino a Santiago