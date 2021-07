0 Facebook Simone Perin non si accorge delle auto ferme e si schianta con la moto, muore a 17 anni Cronaca 21 Luglio 2021 21:06 Di redazione 2'

Tra qualche giorno avrebbe compiuto 18 anni, ma purtroppo non festeggerà mai il suo compleanno. Simone Perin è morto tragicamente in un incidente a 17 anni. Il dramma è avvenuto a Ormelle, in provincia di Treviso, nel pomeriggio di martedì.

Addio a Simone Perin, morto a 17 anni in un incidente

Il diciassettenne, originario di Ponte di Piave, era a bordo della sua moto quando si è schiantato contro un’auto in sosta, guidata da un 39enne. La vettura era ferma al semaforo temporaneo, posizionato lì per alcuni lavori stradali. La giovane vittima probabilmente avrà avuto un attimo di distrazione che è stato fatale. Non deve aver visto la macchina ferma e si è schiantato contro la vettura senza neanche frenare.

Fortissimo l’impatto, il giovane è finito sull’asfalto violentemente. Immediato l’arrivo dei sanitari, ma nonostante i tentativi del 118 di salvargli la vita, per Simone non c’era più nulla da fare. Intervenuta anche la Polizia Stradale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare così l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia della tragica morte del 17enne ha sconvolto l’intera comunità. L’amministrazione comunale ha espresso tutto il suo cordoglio attraverso una nota del sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma: “La comunità Pontepiavense è vicina alla famiglia di Simone, non ci sono parole per esprimere quanto accaduto. Voglio esprimere il cordoglio da parte mia e dell’amministrazione comunale ai genitori e tutta la famiglia”.