0 Facebook La data dei funerali di Libero De Rienzo, cerimonia in forma pubblica: “Celebrare Picchio” Spettacolo 21 Luglio 2021 19:59 Di redazione 1'

I funerali di Libero De Rienzo saranno celebrati nella giornata di giovedì in forma pubblica. La cerimonia si svolgerà alle ore 15 in una chiesetta del cimitero di Partenopoli, comune in provincia di Avellino. La scelta di una funzione aperta è stata della famiglia.

Quando si terranno i funerali di Libero De Rienzo

A comunicarlo è stato l’avvocato dei familiari, Piergiorgio Assumma: “I funerali, su volonta’ dei familiari, non saranno svolti in forma privata – si legge nella nota – affinche’ si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanita’, che l’ha portato ad entrare nel cuore della gente”.

Libero De Rienzo è stato trovato morto nel suo appartamento di Roma il 16 luglio, aveva 44 anni. I funerali si svolgeranno nell’Avellinese, nel comune di origine dei genitori. Deceduto per un infarto, il magistrato oltre all’autopsia ha disposto anche gli esami tossicologici per chiarire le cause del decesso. Intanto, sempre la famiglia ha smentito la voce che l’attore facesse negli ultimi tempi uso di sostanze stupefacenti.