0 Facebook Stefano De Martino e Belen Rodriguez, pace fatta: il gesto per Luna Marì del conduttore commuove i fan Spettacolo 13 Luglio 2021 10:18 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno fatto pace. Lo sancisce il gesto del conduttore napoletano per la nascita di Luan Marì, figlia dell’ex moglie e del nuovo compagno, Antonino Spinalbese.

Nessun post o messaggio pubblicato dal ballerino sul suo profilo Instagram, ma un like che spunta tra le milioni di reazioni alla foto della piccola Luna Marì, lascia pensare che davanti al lieto evento i malumori siano stati messi da parte. Più esplicito il messaggio da parte di Fabrizio Corona, ex compagno della showgirl con il quale ha sempre mantenuto un buon rapporto dopo la fine della storia: “Auguri Gorda, benvenuta Luna”, scrive su Instagram l’ex re dei paparazzi.

Stefano De Martino fa gli auguri a Belen Rodriguez

Sicuramente, almeno per quello che credono tutti, Stefano si sarà sentito con l’ex moglie e le avrà augurato il meglio per la nascita della piccina. I due hanno comunque insieme un figlio, Santiago, che è diventato fratellino della bambina. Superati i rancori per la separazione l’ex marito e papà del suo primo figlio avrà augurato il meglio alla showgirl argentina per la sua nuova famiglia al fianco di Antonino Spinalbese.