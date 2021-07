0 Facebook Belen Rodriguez torna a casa con Luna Marì: l’incontro tra Santiago e la sorellina FOTO Spettacolo 14 Luglio 2021 18:39 Di redazione 2'

Finalmente Belen Rodriguez torna a casa e porta Luna Marì a conoscere il fratello, Santiago. L’incontro è dolcissimo. Il bambino, nato dal precedente matrimonio con Stefano De Martino, è molto emozionato e stringe forte la sorellina appena nata tra le braccia. A causa delle restrizioni anti Covid infatti solo l’argentina e il compagno e papà della bimba, Antonino Spinalbese, avevano potuto conoscere la piccolina fino ad ora.

Belen Rodriguez porta a casa Luna Marì: grande festa con Santiago

Grande festa a casa Rodriguez per l’avvento di Luna Marì. Favoloso il salone tutto arredato in rosa, con palloncini, pupazzi e torte e tortine con incise la lettera “L”. Il regalo più bello per i neogenitori, Belen e Antonino. La showgirl ha fatto rientro nel posto in cui ha deciso di vivere durante i primi giorni di vita della piccolina, ovvero l’isola di Albarella, sempre nella provincia lombarda.

La stessa Belen Rodriguez ha raccontato tutto sui social: il parto, la notte con il compagno e l’arrivo a casa di Luna. Nelle ultime Stories pubblicate da Belu su Instagram, la bambina è per la prima volta tra le braccia di Santiago. Un nuovo capitolo per la soubrette che solo un anno fa si separava definitivamente dall’ex marito Stefano De Martino dopo una relazione lunga sette anni.

