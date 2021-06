0 Facebook Alessia Marcuzzi lascia la tv: “Con grande sofferenza dico addio dopo 25 anni” Spettacolo 30 Giugno 2021 14:57 Di redazione 3'

“Voglio essere io a dirvelo…Dopo 25 anni ho deciso di prendermi un momento per me“, con queste parole Alessia Marcuzzi lascia Mediaset e informa i suoi fan. L’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno, in un momento d’oro per la conduttrice, reduce del ritorno alla conduzione de Le Iene.

Eppure la Marcuzzi ha deciso di dire basta e lo fa attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram, nel quale ringrazia Editore e Azienda, che per tantissimi anni hanno creduto in lei. Si dice pronta ad altro Alessia e lascia la tv ma non i sui fan. Nel dire addio nel mondo della televisione, ripercorre quelle che sono state le tappe più significative della sua lunga carriera: da Colpo di Fulmine a Fuego passando per il Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene e poi i reality, dal Grande Fratello a Temptation Island passando per l’Isola dei Famosi.

Il messaggio per i fan

“Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta – scrive – dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perchè non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”.

“La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratelo, Isola dei Famosi, Temptation Island) e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare”, continua la Marcuzzi.

L’idea di dedicarsi ad altro è nata durante il lungo periodo di pandemia, nel quale ha avuto modo di stare molto di più in famiglia: “Credo però che questa pandemia – aggiunge – oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono”, conclude.

