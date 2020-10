0 Facebook Perché Alessia Marcuzzi non è a Le Iene: positiva al test rapido Spettacolo 27 Ottobre 2020 22:13 Di redazione 2'

Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del martedì de “Le Iene“. A comunicarlo è stata lei stessa attraverso un post sui social.

Cosa è successo ad Alessia Marcuzzi

“Purtroppo non sarò a Le Iene questa sera – ha detto la conduttrice – Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno Monzese ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Così mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito negativo. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare.

Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappa’s come ogni martedì. Vi mando un bacio”.

Nicola Savino, che conduce la puntata del martedì de “Le Iene” con lei lo annuncia in diretta così: “Io sono dispiaciuto ma siamo sottoposti tutti a dei test e il primo dei due che riguarda Alessia Marcuzzi ha dato esito positivo, come due settimane fa, allora si è sottoposta ad un secondo test che ha dato esito negativo. Il protocollo di Mediaset è quello di far valere il test (pungidito) positivo, per cautela massima. Mi dispiace tantissimo per Alessia!”.