0 Facebook Alessia Marcuzzi dopo un anno confessa: “Ho avuto un confronto con la psicoterapeuta” Spettacolo 22 Dicembre 2020 18:31 Di redazione 2'

Alessia Marcuzzi si è confessata in una lunga intervista per il settimanale Grazia. La conduttrice conclude un anno ricco di successi e soddisfazioni, da anni ormai è diventata anche imprenditrice con un suo marchio di prodotti per la cura del viso e un altro di borse.

La confessione di Alessia Marcuzzi

Non si è lasciata travolgere dai tanti gossip circolati su di lei, quello che più l’ha infastidita è stato senz’altro la presunta relazione con Stefano De Martino. Adesso con il 2020 alle spalle, è ormai acqua passata. La Marcuzzi nel corso dell’intervista, dopo aver parlato della sua carriera e dei suoi affetti, ha confessato un retroscena sulla sua vita fino a questo momento sconosciuto.

Ha raccontato di essersi rivolta a uno psicoterapeuta: “Da un anno a questa parte mi sono convinta ad avere un confronto con la psicoterapia. Ho pensato che potesse essermi utile“. Non sarebbe nulla di grave, come tante persone, ha sentito il bisogno di un supporto: “Credo sia molto importante conoscere lati di se stessi che a volte magari si ignorano totalmente’“. Ancora una volta Alessia Marcuzzi non perde occasione per ricevere il plauso del suo pubblico, che l’ammira tanto soprattutto per la sua spontaneità ma anche semplicità.