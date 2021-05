0 Facebook Alessia Marcuzzi vittima di una ‘truffa’: “Mi ha mandato messaggi privati” Spettacolo 20 Maggio 2021 11:32 Di redazione 1'

Brutta esperienza per Alessia Marcuzzi. La nota conduttrice è stata vittima di una truffa che sta prendendo sempre più piede negli ultimi tempi. Alla show girl hanno rubato l’identità sui social. Ma non è stato uno dei furti banali, fingersi un personaggio famoso per ‘divertimento’.

Truffa ad Alessia Marcuzzi in rete

Si è trattata di una vera e propria truffa. Un account Twitter a nome di Alessia Marcuzzi ha iniziato a inviare messaggi a giornalisti, utenti e altri personaggi chiedendo dati personali. A raccontare questa brutta disavventura è stata la stessa Marcuzzi.

“Mi ha mandato messaggi privati, ha cercato di sapere il mio numero di cellulare e di casa, aveva una voce maschile ho capito subito che era un fake”, questa è una delle tante segnalazioni. Dopo questa truffa Alessia Marcuzzi ha allertato i suoi followers, spiegando che è l’unica a gestire i suoi profili social e che quelli ufficiali si riconoscono dalla spunta blu. Una brutta esperienza che è servita a invitare gli utenti a fare molta attenzione in rete. La conduttrice ha ricevuto molti messaggi di sostegno per la truffa di cui è stata vittima.