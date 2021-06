0 Facebook Piera Maggio chiarisce il suo rapporto con Tony Pipitone: “Tu mi hai lasciata. Dopo il sequestro ho deciso così” Cronaca 30 Giugno 2021 15:59 Di redazione 5'

Piera Maggio a gamba tesa, la madre di Denise dopo le ultime interviste di Tony Pipitone, suo ex marito, ha deciso di chiarire quale sia il loro rapporto: “Da mamma di Denise dico che qualcosa nelle indagini non è andata bene. Oggi in più mi trovo qui a parlare di una situazione che in questi anni ho cercato di tenere da parte. La mia vita privata l’ho messa da parte. Tutto quello che ci riguarda è agli atti. Oggi sento il dovere, dopo essermi confrontata con mio figlio, di dire determinate cose e mettere dei punti su alcune interviste che ultimamente sono uscite in qualche trasmissione riguardo al mio ex marito, Tony Pipitone”.

Qual è il rapporto tra Piera Maggio e Tony Pipitone

La madre di Denise nel corso della sua dichiarazione ha spiegato che si tratta di una persona cui ha voluto molto bene, che ha sposato quando era molto giovane, aveva 18 anni: “Tony Pipitone non c’entra niente con il sequestro di Denise e lungi da me portare qualcuno su questo fronte. E’ una persona che ha voluto tanto bene a Denise ed è stato anche bello vedere quanto la piccola gliene volesse a lui”.

Ciò nonostante Piera Maggio ha dovuto ribadire alcune cose: “Sono state dette tante inesattezze. Sono stata costretta a intervenire su questa vicenda. Antonino Pipitone, detto Tony, ha cresciuto Denise da quando aveva due anni, lui ha vissuto per sette anni in Toscana, è tornato a Mazara quando Kevin aveva 10 anni (…) Noi ci vedevamo due volte all’anno. Forse lui ha dimenticato che mi aveva lasciato, durante questi sette anni che lui era in Toscana, forse ha dimenticato di dire che il nostro matrimonio successivamente era più un’apparenza che altro”. La madre di Denise ha spiegato che questa cosa le fece molto male, ha poi detto che Tony Pipitone prese la decisione di mantenere lei e il figlio Kevin.

“Ci fu un momento – prosegue Piera Maggio – in cui se ne pentì, ma il nostro rapporto non era più recuperabile. Io sono sempre stata chiara con lui (…). Quando Denise aveva due anni decise di stabilirsi nuovamente a Mazara, dopo il sequestro ho chiesto la separazione. Mi fecero una ulteriore proposta ‘Mantenere il nostro rapporto, purché lui rimanesse a casa come aveva sempre fatto, per mantenere una apparenza'”. Piera Maggio ha spiegato che in un primo momento l’ha consentito e poi ha deciso di non farlo più. “Quando Tony andò via da casa, il problema fu che nonostante io avessi due figli, lui se ne dimenticò. Ha passato il mantenimento a Kevin solo per un anno, poi non ha più dato un euro di mantenimento a suo figlio. Forse dimentica che non ha mai partecipato economicamente alla ricerca di Denise, né che ha partecipato a qualche udienza. Dimentica che non ha avuto rapporto affettivo con il figlio Kevin. Eppure sapeva le nostre condizioni economiche, sapeva che io non lavoravo e conosceva le nostre esigenze”.

Piera Maggio parla del rapporto tra Kevin e Tony Pipitone

La madre di Denise ha voluto spiegare che ha fatto quest’intervista per volere di Kevin: “Perché lui lo sa (ndr – Tony Pipitone), ha ricevuto una telefonata da Kevin di cui so che gli è stato detto di fermarsi e non continuare con le interviste a dire ciò che non era vero. Nostro figlio era con noi, l’ha vissuto quello che sto dicendo”. Piera Maggio ha ribadito come si augura che Tony Pipitone abbia ‘la decenza’ di fermarsi: “Io credo che la sua presenza nei programmi iniziale fosse per il bene di Denise”.

“Tutto questo ci ha stupiti – continua Piera Maggio nella sua intervista – il fatto di volerti così esporti in tv, ci hai sempre impedito di fare il tuo nome ai media (…). Perché dopo 17 anni sei uscito fuori? Qual è la ragione di fare quest’intervista? (…). Io ci credo che tu vuoi bene a Denise, ma dovevi fermarti. Perché sei andato oltre? Sei la persona che mi ha lasciato per prima. C’è solo un uomo nella mia vita che ha fatto le veci di padre, non solo sentimentale, e ha mantenuto i miei figli (…). Quell’uomo che nonostante avesse figlie da mantenere, e tutt’oggi passa il mantenimento alla figlia ventottenne (ndr – Jessica Pulizzi) è Piero Pulizzi. Non voglio parlare solo di questioni economiche ma anche effettive (…)”.

La madre di Denise ha poi concluso l’intervista facendo una richiesta: “Non voglio che si parli più della mia vita privata, io l’ho fatto oggi e non lo farò più”.

L’intervista di Piera Maggio a “Ore 14”