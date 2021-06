0 Facebook Picchiato sulla sedia a rotelle e l’incubo di ‘PennaBianca’, l’agente-assassino: “Lo vedi e te la fai addosso” Chi è l'agente PennaBianca. Il racconto di un detenuto picchiato dal poliziotto incubo dei detenuti: "Ora ti uccido". L'uomo si è fatto pipì addosso Cronaca 30 Giugno 2021 14:09 Di redazione 2'

“L’agente che temiamo di più è quello soprannominato ‘PennaBianca“, è la testimonianza – riportata da La Repubblica – di un detenuto di origini nord africane. “L’ho conosciuto a Cassino, si accompagna sempre con altri agenti con i quali forma una ‘squadretta’. Sono loro a darti il ‘benvenuto’ quando entri in carcere“.

È soltanto uno dei tanti racconti riportati nei documenti a disposizione dell’autorità giudiziaria. Carte che hanno costituito l’ordinanza firmata dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) e che ha scaturito i 52 arresti tra le file della Polizia Penitenziaria (in totale sono 117 gli agenti indagati, tra cui funzionari e dirigenti).

Chi è l’agente PennaBianca

“Una mattanza, una tortura. Uno degli episodi più gravi mai avvenuti all’interno di una casa circondariale italiana“, l’ha definita il Giudice. Il riferimento è ai gravissimi fatti di violenza verificatesi nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.

“Quando il 10 marzo 2020 ho fatto il mio ingresso in carcere ‘PennaBianca’ era li e mi ha detto: ‘Volevo ucciderti già a Cassino‘“, queste le parole riportate nella testimonianza della persona reclusa. “Nonostante avessi detto di non aver fatto parte di nessuna rivolta mi dicevano di stare zitto e mi picchiavano – ha concluso il detenuto – per la paura di quello che ‘PennaBianca’ avrebbe potuto farmi mi sono anche fatto pipì addosso“.

Ieri sera il quotidiano Domani ha pubblicato i filmati dei pestaggi. Scene terribili: uomini con le mani legate e costrette a stare ferme o muoversi in ginocchio. Persone trascinate per le scale, persino un detenuto sulla sedia a rotelle è stato vittima delle violenze. Il tutto con orde di agenti che a mani nude e con i manganelli picchiavano senza pietà i reclusi.

Il video dei pestaggi e delle violenze: “Una tortura, una vera e propria mattanza”