All’indomani del ritrovamento di Nicola, il bambino scomparso nella notte tra lunedì e martedì e poi ritrovato nella mattinata di mercoledì, si continua a discutere su quanto sia accaduto al piccolo. Uno dei quesiti che si erano posti in tanti riguarda i sandali che indossava il bimbo al momento del ritrovamento.

Perché Nicola indossava i sandali? Risponde il padre

“Come ha fatto a indossare da solo i sandali prima di uscire?”, è questa la domanda che si sono posti in tanto. Domanda cui ha risposto il padre del bambino durante la trasmissione Mattino Cinque. Leonardo Tanturli ha chiarito perché il bambino avesse le scarpe: “Nicola aveva le scarpine perché si era addormentato in braccio a sua madre, che poi l’ha messo nel letto. Per non svegliarlo, visto che fatica ad addormentarsi, non glieli ha sfilati: doveva essere un pisolino pomeridiano”.

Il signor Tanturli ha anche chiarito come avrebbe fatto il bambino ad aprire la porta di casa: “Era chiusa, Nicola se l’è aperta. Da pochissimi giorni era arrivato alla maniglia. La porta era chiusa ma non a chiave, perché non siamo abituati a fare così essendo nell’orto di casa”.

L’inchiesta sull’allontanamento di Nicola

Intanto la Procura di Firenze ha aperto un’inchiesta sull’allontanamento di Nicola. Gli inquirenti stanno provando a ricostruire quanto accaduto e soprattutto a comprendere il motivo per cui i genitori hanno atteso nove ore prima di far partire l’allarme. Al momento non risulterebbero indagati, ma la Procura dei Minori sta valutando se vi siano state eventuali violazioni dei doveri genitoriali.