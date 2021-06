0 Facebook Nicola dimesso dall’ospedale, il papà spiega: “E’ stato un errore, abbiamo sbagliato” Cronaca 24 Giugno 2021 13:06 Di redazione 2'

Nicola è stato dimesso. Il bambino di 21 mesi che è stato ritrovato nella mattinata di mercoledì nei boschi di Palazzuolo sul Senio, dopo che era scomparso da due giorni, ha lasciato l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ha trascorso la notte con la madre, una precauzione per tenerlo sotto osservazione. Intanto il padre, Leonardo Tanturli, in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando quei terribili momenti vissuti, ha spiegato qual è stato l’errore commesso da lui e la moglie.

Nicola dimesso dall’ospedale di Firenze

“È stato un errore, riconosco che abbiamo sbagliato. Certo, eravamo molto preoccupati, ma conosco bene la zona. Io e la mia compagna pensavamo di riuscire a trovarlo presto. Dopo alcune ore, visto che lo chiamavamo e non rispondeva abbiamo pensato che si fosse addormentato vicino a casa, così abbiamo pensato che all’alba si sarebbe svegliato e l’avremmo ritrovato. Purtroppo non è stato così, a quel punto abbiamo chiamato il 112″, queste le parole del padre di Nicola.

Il buco delle nove ore nella sparizione di Nicola

Leonardo Tanturli ha poi ricostruito la giornata in cui è sparito Nicola. Ha spiegato che il piccolo aveva fatto il suo riposino pomeridiano, poi la moglie l’aveva messo a letto e intorno alle 19.30 era ancora lì. La madre si è allontanata per andare nell’orto e il padre era fuori, entrambi credevano che il figlio stesse ancora a letto. Soltanto a mezzanotte si sono accorti che il bambino era sparito. Intanto la procura di Firenze indaga su quanto accaduto, gli inquirenti stanno provando a ricostruire la dinamica degli eventi e soprattutto quel buco di 9 orein cui i genitori del bambino non hanno allertato i soccorsi.

Il bambino per fortuna sta bene, come si legge dalla nota divulgata dall’ospedale Meyer: “Il piccolo ha trascorso una notte tranquilla in uno dei letti dedicati all’osservazione breve all’interno del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer. Ha riposato insieme alla mamma. Questa mattina, trascorse le 24 ore necessarie per l’osservazione, le sue condizioni sono apparse buone ed e’ stato quindi dimesso alle ore 10 circa”, scrive il Meyer in una nota”.