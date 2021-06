0 Facebook Il dolore di Aurora Ramazzotti: “E’ stato molto difficile, avevo crisi isteriche e disturbi alimentari” Spettacolo 24 Giugno 2021 14:33 Di redazione 2'

Aurora Ramazzotti da tempo utilizza i suoi canali social per combattere alcuni fenomeni di cui sono vittime le donne e di cui lei stessa lo è stata. Non si è mai nascosta e ha sempre raccontato tutto ciò che l’è accaduto, sfruttando la sua fama per sensibilizzare le ragazze riguardo diverse problematiche. Una ambasciatrice del “body positivity” che ribadisce da sempre il messaggio di accettarsi così come si è.

Aurora Ramazzotti racconta il suo dolore

La giovane Ramazzotti prima di arrivare a questa consapevolezza ha dovuto ingoiare diversi bocconi amari. Attacchi, critiche pesanti sul suo aspetto fisico e chi più ne ha più ne metta. In un’intervista per Vanity Fair ha raccontato quanto è stata dura: “Quando abbiamo iniziato a usare i social, Facebook, eravamo tutti accanitissimi mi fotografavano con mia madre, ero sempre sui giornali e andavo a vedere quello che scrivevano, ero una ragazzina, qualsiasi ragazzina lo farebbe, e le cattiverie erano inaccettabili, da lì è nata una paranoia e la convinzione in me che io non andassi bene. Mi coprivo, avevo crisi isteriche, ogni mattina mi cambiavo mille volte, ho avuto anche disturbi alimentari”.

Grazie al supporto dei suoi genitori è riuscita a superare questo momento difficile sebbene abbia avuto una brutta ricaduta: “Fortunatamente la mia famiglia è sempre stata molto presente e mia madre mi ha aiutata, ne sono uscita e ho avuto il re-bound. E’ stato difficile, ho messo peso e l’unico modo per superare è stato iniziare ad amare il mio corpo, perché dovevo stare bene con me stessa. Ancora oggi mi dicono che sono un mostro, da ragazzina me lo dicevano anche a scuola. Solo quando ho iniziato a fare sport la situazione è cambiata perché vedermi meglio mi rendeva più forte nei confronti di quello che mi dicevano gli altri e non mi colpiva più nulla”.