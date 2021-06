0 Facebook Nicola ritrovato da un giornalista, la prima prima parola del bambino appena è stato preso in braccio Cronaca 23 Giugno 2021 13:09 Di redazione 2'

Il piccolo Nicola è stato ritrovato, il bambino era scomparso martedì e ritrovato alle prime luci dell’alba di questo mercoledì. A segnalare il luogo dove si trovava il piccolo è stato un inviato de La Vita in Diretta, che ha sentito un lamento. Il comandante dei carabinieri di Scarperia, Danilo Ciccarelli si è poi calato per recuperare il bimbo e ha raccontato qual è stata la sua prima parola.

La prima parola di Nicola appena è stato ritrovato

“Siamo stati fermati da un giornalista che diceva di aver sentito un lamento. Siamo scesi dalla macchina, ho sentito anche io il lamento, ma secondo me poteva essere un capriolo o un daino. Abbiamo deciso di verificare, anche se il terreno era molto scosceso. Mi sono calato dalla scarpata, chiamavamo continuazione il bambino ma non rispondeva. Poi ho sentito dei lamenti piu’ chiari, e mi aspettavo che uscisse fuori un animale”. Per fortuna era il bambino: “Invece e’ sbucato Nicola con la testolina tra l’erba alta, mi ha detto ‘mamma’, mi sono avvicinato. Mi ha abbracciato subito“.

Le parole del padre di Nicola

Le condizioni del piccolo non desterebbero particolari preoccupazioni, Nicola al momento del ritrovamento presentava un livido sulla fronte e diversi graffi sulle gambe ma per fortuna nulla di grave. Commosso il padre del bambino che ha voluto ringraziare tutti i volontari che hanno cercato senza sosta suo figlio: “Sono contento e ringrazio tutte le persone che si sono impegnate”.