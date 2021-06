0 Facebook Dolore per Filippo Bisciglia, il messaggio che preoccupa: “Momento difficile da affrontare assieme” Spettacolo 24 Giugno 2021 13:46 Di redazione 2'

Filippo Bisciglia non sta vivendo un momento facile. Nella giornata di oggi il conduttore di Temptation Island ha condiviso un post che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan e quelli del programma, che dovrebbe iniziare il prossimo 30 giugno.

Cosa è successo a Filippo Bisciglia

Stando a quanto scritto sembrerebbe che ci sia qualcosa che non vada. Bisciglia, nel sottolineare come non ami parlare della sua vita privata sui social o condividere pensieri personali, ha fatto un’eccezione per fare un augurio speciale al suo papà.

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa … Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme… Papà ti amo ❤️ … P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente… #tiamo #papá #insieme””, queste le parole del conduttore di Temptation Island.

Filippo non spiega cosa stia succedendo, parla di un momento difficile ‘da affrontare assieme’. Non si comprende se si riferisca a qualche suo problema di salute o di qualche familiare, potrebbe essere qualcosa che riguarda il padre. Il post di Filippo Bisciglia ha ricevuto molti like e commenti da parte dei suoi followers che gli hanno augurato buona fortuna.

Il post di Filippo