Il piccolo Nicola, spunta il retroscena sui sandali: "Ma come ha fatto?!" Cronaca 23 Giugno 2021

A diverse ore di distanza dal ritrovamento del piccolo Nicola Tanturli, è già emerso un nuovo dettaglio. A rivelarlo è stata Roberta Bruzzone durante la trasmissione Rai ‘La vita in diretta’. Il retroscena riguarderebbe l’utilizzo dei sandali da parte del bambino.

“Come si è infilato i sandali a 21 mesi? Ci sono delle cose che non tornano“, queste le parole della Bruzzone. Il piccolo Nicola è stato trovato dopo che era scomparso per 30 ore, a 21 mesi, in un’area isolata nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze).

“Ci sono delle cose che non quadrano. Il bimbo indossava un paio di sandali, difficili da indossare per un piccolo di 21 mesi. Poi come avrebbe fatto a percorrere tre chilometri di notte senza avere paura“, ha affermato la Bruzzone.

Ha poi detto l’inviata Antonella Delprino: “È aperto un fascicolo sul tavolo del procuratore a Firenze, ma non si esclude che finirà con un nulla di fatto. Molti bambini qui escono a vedere le lucciole. È una storia a lieto fine“.