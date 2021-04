0 Facebook Denise Pipitone, la lettera di Piera Maggio a ‘Domenica Live’: “C’è speranza ma siamo cauti” La lettera di Piera Maggio a 'Domenica Live'. Domani è attesa la risposta relativa al test del Dna su Olesya. Oggi le prime indiscrezioni dalla Russia Spettacolo 4 Aprile 2021 17:58 Di redazione 2'

Oggi Barbara D’Urso durante la trasmissione ‘Domenica Live‘ si è occupata del caso relativo a Denise Pipitone, la bimba che a quattro anni è scomparsa da Mazara Del Vallo. Giorni fa dalla Russia Olesya Rostova ha dichiarato di essere lei la bambina data per dispersa.

La mamma Piera Maggio e la sua famiglia è in attesa dell’esito del test del Dna. Domani o martedì dovrebbe esserci la comunicazione ufficiale dalla Russia (alla presenza degli avvocati), anche in diretta televisiva a ‘Pomeriggio 5‘, altro salotto Mediaset in onda su Canale 5.

La lettera di Piera Maggio a ‘Domenica Live’

Proprio la Maggio ha inviato una lettera in studio dove ha scritto che, “Siamo e rimaniamo veramente cauti, ci speriamo tanto ma nello stesso tempo non vogliamo illuderci“. La speranza è tornata a farsi viva ma è tanta anche la prudenza.

Ha continuato la Maggio: “La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata, in questi anni la abbiamo sempre cercata. Anche in questo caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà il caso, con il test del Dna. Siamo e rimaniamo veramente cauti, ci speriamo tanto ma nello stesso tempo non vogliamo illuderci“.