E’ grande attesa per l’esito dell’esame del Dna, grazie al quale sarà possibile sapere se Olesya Rostova potrebbe essere Denise Pipitone. A 17 anni dalla sua scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, l’Italia è di nuovo con il fiato sospeso.

Il caso di Denise Pipitone si è riaperto dopo una segnalazione arrivata alla redazione di “Chi l’ha visto?”. Una giovane ragazza russa ha contattato una trasmissione locale, per provare a rintracciare la sua vera famiglia. La ragazza, di circa 21 anni, ha raccontato di essere stata rapita all’età di 4 anni da una donna di etnia Rom. Un anno dopo questa donna è stata arrestata e Olesya Rostovaè stata portata in un orfanotrofio, dove ha assunto il nome attuale.

DENISE: SPUNTA IL NOME DEL MAGNATE ESPERTO IN RAPIMENTI INTERNAZIONALI

La conduttrice di “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli ha mostrato il confronto tra il viso di Olesya Rostova e quello di Piera Maggio. La somiglianza tra le due donne si può riscontrare sia in bocca, naso e occhi, che nell’espressione del viso. Da quel momento si è riaperta la speranza per la mamma Piera e per tutta l’Italia che da 17 anni aspetta di sapere che fine abbia fatto Denise Pipitone.

I risultati del DNA

Il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, che sta seguendo il caso della giovane Olesya ha fatto sapere che il prelievo del DNA c’è stato entro lunedì 5 aprile dovrebbe arrivare il risultato.

Il risultato sarà resto noto dal programma russo “Let them talk”, tradotto in Lasciali parlare, dove la ventenne, rapita quando era piccola, ha fatto un appello per ritrovare sua madre.

L’appuntamento è alle ore 17. Parteciperà alla trasmissione via Skype dall’Italia l’avvocato della famiglia Pipitone. In forse la presenza di Piera Maggio.