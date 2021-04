0 Facebook Neonato ustionato, buone notizie per il piccolo Vincenzo: “È sveglio e sta meglio” È sveglio e sta meglio il neonato ustionato a Portici. Il piccolo Vincenzo si è svegliato. Le condizioni del bambino continuano a migliorare Cronaca 4 Aprile 2021 20:00 Di redazione 1'

Buone notizie dall’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo Vincenzo, il neonato di Portici che ha riportato delle ustioni dopo il parto, sta meglio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il piccolo si è svegliato e le sue condizioni di salute continuano a migliorare.

Vincenzo è nato in casa, dopo tre giorni è stato necessario chiamare i soccorsi per un ricovero urgente. Il bambino è arrivato presso il nosocomio napoletano in gravi condizioni. Per la vicenda sono stati indagati entrambi i genitori, accusati di maltrattamenti.

È sveglio e sta meglio il neonato ustionato a Portici

È emerso che la madre, Alessandra Terraciano, soffre di problemi psichici che ha già avuto altri figli. Alla donna è stato anche tolto l’affido di alcuni di essi. Davanti al Giudice per le indagini preliminari (Gip) la Terraciano non ha riposto in merito al caso relativo al piccolo Vincenzo ma ha rivelato le presunte violenze subite da parte del compagno e papà del bimbo.

