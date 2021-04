0 Facebook Denise Pipitone, atteso gruppo sanguigno di Olesya: “Difficoltà a contattare la giovane” Cronaca 2 Aprile 2021 15:44 Di redazione 2'

Dovrebbe arrivare nel weekend il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, prima prova per iniziare a comprendere se la giovane russa possa davvero essere Denise Pipitone. A dirlo è l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, che ha anche spiegato come la ragazza si sia già sottoposta a un test del Dna per vedere se fosse compatibile con un’altra donna, di origini russe, che aveva reclamato la maternità. L’esito è risultato negativo.

Olesya sottoposta già a un test del Dna

Olesya, infatti, secondo quanto raccontato dal legale, era andata con la troupe televisiva del programma da cui ha lanciato l’appello, nel villaggio dove sperava di trovare la madre. Motivo per cui negli ultimi giorni hanno avuto problemi a contattarla, da qui la difficoltà a ricevere subito il gruppo sanguigno: “Basterebbe ora poco, sapere il gruppo sanguigno, per sciogliere il dubbio e le attese ma al momento – spiega l’avvocato – c’è qualche piccola difficoltà a contattare Oleysa. La ragazza proprio per cercare sua madre è andata, con la troupe dell’emittente russa a cui si era rivolta per lanciare il suo appello, in un villaggio a mille chilometri da Mosca. Qui sperava di trovare sua madre ma l’esito del dna sulla donna che poteva esserlo ha dato risposta negativa. La ragazza quindi ha già fatto il test del Dna per rintracciare i suoi genitori. La comparazione con il Dna di Piera Maggio sarebbe quindi possibile in tempi brevi, ma il più semplice e primo step è conoscere il gruppo sanguigno”.

Intanto la madre di Denise ha più volte detto che è speranzosa ma che vuole essere cauta. Non è la prima volta che arrivano segnalazioni del genere e sebbene la speranza sia forte, vuole restare con i piedi per terra.