Incidente mortale a Giugliano, scontro frontale poi l'auto si ribalta: una vittima Incidente mortale a Giugliano. Il sinistro mortale è avvenuto tra Licola e Giugliano. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell'ordine Cronaca 4 Aprile 2021

Dramma in provincia di Napoli, dove tra Licola e Giugliano c’è stato un violento incidente. Un terribile scontro frontale accaduto sulla fascia costiera prima di pranzo. Due le automobili coinvolte, secondo quanto portato da Teleclub ci sarebbe stata una vittima.

Una persona ha perso la vita dopo che una delle due vetture è prima finita fuori strada per poi ribaltarsi. Immediato l’arrivo su posto dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla. Sarebbe rimasto ferito l’altro conducente. Rilievi in corso da parte delle forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.