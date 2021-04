0 Facebook Caso Denise Pipitone:“Gruppo sanguigno compatibile, allora subito fase successiva” Cronaca 2 Aprile 2021 22:29 Di redazione 2'

Il legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, sta seguendo il caso della giovane Olesya. La russa cerca la sua famiglia d’origine con un appello andato in onda nel programma пусть говорят (in italiano “Lasciali parlare”) in onda sull’emittente locale Primo Canale. La somiglianza fisica con la mamma di Denise, Piera Maggio, oltre che il dato anagrafico, potrebbe far pensare che sia proprio lei quella bimba che si cerca da ben 17 anni.

Il test del Dna, che sarebbe già stato effettuato, dovrà essere poi confrontato con quello della mamma. “In questo momento – dice l’avvocato di Piera Maggio a Fanpage– siamo in attesa di avere il gruppo sanguigno ed è questo lo step preliminare all’eventuale valutazione della sequenza del Dna di Olesya per verificarne la compatibilità con quello di Denise Pipitone per cui, da questo punto di vista, siamo in attesa di avere il gruppo sanguigno per vedere se intanto il gruppo sanguigno combacia e se così fosse, passiamo allo step successivo e sicuramente entro il weekend, i giornalisti che si stanno occupando in Russia del caso di Olesya che l’aiutano per la ricerca, mi hanno assicurato che ci faranno avere il gruppo sanguigno” dice il legale.

“Loro non ce lo potevano dare perché lo deve dare direttamente Olesya per un discorso di privacy e quindi siamo fiduciosi dell’attesa. È chiaro che qualora il gruppo sanguigno dovesse essere identico o comunque compatibile con Denise noi proseguiremo altrimenti, come è capitato tante altre volte, ci fermeremo e aspetteremo la prossima segnalazione interessante” aggiunge.