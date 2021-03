0 Facebook Denise Pipitone, si riaccende la speranza. Ragazza russa in tv: “Rapita da piccola” News 30 Marzo 2021 16:54 Di redazione 2'

Denise Pipitone è viva? A 17 anni dalla sua scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, sembra aprirsi una nuova strada. E’ di tendenza in queste ore su twitter uno spot della trasmissione di domani della Rai “Chi l’ha visto?” dedicato proprio alla bimba di 4 anni che sparì improvvisamente nel nulla.

Una telespettatrice della trasmissione ha raccontato che a Mosca c’è una giovane donna, rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio, la mamma di Denise. La donna ha detto di essere stata ritrovata in un campo nel 2005 e non ha idea di chi sia la sua mamma. Oggi ha la stessa età che avrebbe Denise e per questo è andata in tv a far vedere il suo volto. I social sperano.

“Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso“, le parole di Federica Sciarelli nel promo della puntata di domani. “La bambina viene trovata in un campo nel 2005, e ora ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma, ed è per questo che è andata in tv a mostrare il suo volto”.