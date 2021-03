0 Facebook Chi è Olesya Rostova, la ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone: “Chiedeva l’elemosina” News 31 Marzo 2021 11:47 Di redazione 2'

Si dovrà attendere l’esito dell’esame del Dna per sapere se Olesya Rostova potrebbe essere Denise Pipitone. Giovane russa che oggi ha 21 anni, ha raccontato, secondo quanto ricostruito da Il Riformista, di essere stata rapita quando aveva all’incirca 5 anni. La ragazza aveva inviato una lettera in un programma televisivo russo per cercare la sua famiglia.

Chi è la ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone

Nella missiva aveva scritto di essere stata rapita quando era solo una bambina e di aver vissuto in un campo rom. In quel periodo chiedeva l’elemosina in strada per portare soldi alla comunità, per questo era stata arrestata. Poi è stata condotta in un orfanotrofio, dove le tagliarono i capelli e le diedero il nome di Olesya. Dopo tanti anni la ventunenne ha deciso di cercare sua madre naturale.

Ospite nel programma ha detto: “Non ti ho mai dimenticato, ti sto cercando e ho la possibilità di trovarti. Eccomi qui, sono viva, voglio conoscerti e trovarti“. L’età di Olesya coinciderebbe con quella di Denise. Oggi la ventunenne somiglierebbe a Piera Maggio, ma nelle sue foto da bambina non ci sarebbero tratti distintivi che farebbero pensare al volto di Denise. Inoltre, la ventunenne ha detto di non saper parlare italiano e secondo la madre di Denise, la bimba a quattro anni parlava sia l’italiano che il dialetto siciliano.

Intanto l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, ha spiegato che attendono i risultati del Dna: “Attendiamo i risultati di un test del Dna e siamo speranzosi” .