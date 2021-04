0 Facebook Caso Denise Pipitone, spunta il nome di Behgjet: il magnate esperto in rapimenti internazionali News 1 Aprile 2021 11:22 Di redazione 3'

Durante la puntata di Chi l’ha visto su Rai 3, dedicata in parte alle novità sulla scomparsa di Denise Pipitone dopo l’appello di una ragazza russa. Quest’ultima nel corso di una trasmissione locale ha fatto un appello per ritrovare la sua mamma biologica. Un altro retroscena emerge: il nome di Behgjet Pacolli, esperto di rapimenti internazionali, imprenditore di origine kosovara ed ex compagno di Anna Oxa.

Nel 2004, poco dopo la sparizione della bambina a Mazara del Vallo, che all’epoca aveva solo 4 anni, il magnate, che ha cittadinanza svizzera, si interessò alla vicenda, che lui definiva un “sequestro internazionale”, dando la sua disponibilità anche economica per le ricerche. Il 3 dicembre di quell’anno la mamma della bambina, Piera Maggio, riceve un messaggio, che in seguito si scoprirà essere stato inviato da una cabina telefonica, che le annuncia che Denise sta per entrare in Svizzera dalla Francia. “Abbiamo pensato che ci fosse stata la mediazione di Pacolli”, dice a Chi l’ha visto? l’avvocato della famiglia di Denise. Ma quest’ultimo misteriosamente scompare, per poi ricomparire mesi dopo mesi annunciando e poi smentendo che la bambina era nei Balcani con i nomadi. “Avevamo pensato che quest’uomo avesse trovato effettivamente Denise viva, ma perché lo ha fatto me lo chiedo ancora oggi”, ha terminato il legale.

La stessa Piera Maggio aveva detto in una intervista del 2005. “Per prima cosa devo dire che la pista dei rom è parsa la più convincente soprattutto quando, il 18 ottobre 2004, gli inquirenti mi mostrarono il video girato a Milano. Quella era proprio Denise. Ne sono certa. Ma quel gruppo di zingari non si è mai fatto vivo. Cosi, il 3 novembre, quando il legale del signor Pacolli ha telefonato al mio avvocato dicendo di voler collaborare nelle ricerche perchè conosce bene l’ambiente dei rom, io sono rimasta molto contenta e colpita. Attendevo una soluzione. Posso solo dire che il risultato non c’è stato”.

Pacolli è un imprenditore e politico kosovaro con cittadinanza svizzera, ministro degli esteri del Kosovo dal 2017. È uno degli uomini più ricchi del mondo di origine albanese. Nel 1999 ha sposato la cantante Anna Oxa, da cui ha divorziato nel 2002. “L’ho amata tanto ma se non siamo più insieme, non è un caso. Il nostro rapporto era totalizzante. L’ultimo periodo con lei è stato l’unico, nella vita, i cui ho avuto la sensazione di non farcela”, ha detto in una intervista a Oggi del 2011.