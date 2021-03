0 Facebook Caso di Denise Pipitone, effettuato l’esame del DNA sulla ragazza russa Cronaca 31 Marzo 2021 23:31 Di redazione 1'

Questa sera, nel programma televisivo ” Chi l’ ha visto” di RAI 3, sono state svelate importanti novità circa il caso di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo. La madre della piccola, Piera Maggio, ha dichiarato di essere fiduciosa ma di restare con i piedi per terra e di andare cauti.

La donna non è presente in studio per un piccolo problema di salute, ma a farne le veci è s l’avvocato della famiglia, Frazzitta: “La speranza è un colpo di fortuna, qualcuno che inciampi su Denise Pipitone. Dobbiamo cercarla in vita. Ci muoveremo velocemente, maggiore pressione sul canale russo per ottenere questo risultato”.

Dalle ultime notizie, si apprende che è stato effettuato il test del DNA sulla ragazza russa. Piera Maggio, quindi, non dovrebbe recarsi in Russia per il riscontro ma un campione del DNA di Olesya Rostova potrebbe essere inviato in Italia e confrontato con quello dei genitori della piccola Denise.