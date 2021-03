0 Facebook Serena Rossi acclamata al Festival di Sanremo, la richiesta dopo la puntata: “E’ lei” Spettacolo 7 Marzo 2021 14:09 Di redazione 1'

Serena Rossi ha ricevuto una vera e propria standing ovation dopo la sua partecipazione alla finale del Festival di Sanremo. L’attrice napoletana ha conquistato il pubblico con la sua bellezza e la sua bravura.

Serena Rossi conduttrice del prossimo Festival di Sanremo

Sebbene non siano mancate le polemiche da parte dei fan, a detta dei quali la Rossi avrebbe avuto poco spazio, l’attrice è stata incoronata a gran voce come la prossima conduttrice del Festival di Sanremo. Lei stessa aveva detto in una recente intervista che si avvererebbe un vero sogno. E considerato il successo attenuto oltre che l’indice di gradimento del pubblico, non è escluso che la Rai possa virare su questa decisione.

Nuovo programma con Serena Rossi

C’è chi dice che dopo l’annuncio di Amadeus, che in conferenza stampa aveva spiegato che non avrebbe condotto un terzo Festival, la rete televisiva potrebbe avere intenzione di richiamare Serena Rossi e darle un ruolo da protagonista. Sanremo si è concluso e per la prossima kermesse ci vuole ancora tempo, i fan dell’attrice napoletana possono consolarsi seguendo il programma che condurrà ‘Canzone Segreta‘.