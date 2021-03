0 Facebook Serena Rossi in attesa della serata al Festival di Sanremo svela: “Se accadesse, sarebbe stupendo” Spettacolo 4 Marzo 2021 18:22 Di redazione 2'

Serena Rossi sarà una delle co-conduttrici della finale del Festival di Sanremo. L’attrice oggi sta vivendo un momento d’oro, dopo il successo di Mina Settembre, si prepara al nuovo programma Canzone Segreta, ma prima c’è l’Ariston.

Quando partecipa Serena Rossi al Festival di Sanremo

Al Festival la vedremo sabato. In una recente intervista ha raccontato cosa ha provato la prima volta che è salita sul palco di Sanremo: “La prima volta che son salita sul palco dell’Ariston non la scorderò mai: tre anni fa, per il duetto con Renzo Rubino, cantavamo Custodire. Il teatro ero tutto illuminato di rosa, sul palco c’era Annalisa che provava. Ho chiamato subito i miei, è stata una grande emozione. La seconda volta, nel 2019, ho cantato Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Mia era lontana anni luce da me, ma le ho dato sempre tutto quello che potevo, ho la coscienza a posto. Sul palco saltavo come un grillo. Non avevo paura, mi sentivo così carica. Non sarei più scesa“.

Sebbene questo sia davvero un momento positivo, la Rossi ha confessato che non sempre ha ottenuto ciò che sognava nella sua carriera: “Nella mia carriera per ora le cose che ho voluto di più, Festival compreso, non sono arrivate. Dopo quella performance con Baglioni tutti a dire: ‘Questo è l’anno di Serena Rossi’. Mi sono detta: se succede bene, se no amen. E infatti. Ma se dovesse accadere, sarebbe stupendo”.