Si conclude la settantunesima edizione del Festival di Sanremo e a vincere sono stati i Maneskin, la band che ha il merito di aver portato il rock sul palco dell’Ariston. Meravigliosa scena finale dopo che Amadeus ha annunciato il vincitore, quando Fedez ha abbracciato Damiano e si sono commossi, dimostrazione di una competizione amichevole.

La polemica su Chiara Ferragni

Poco prima delle votazioni non sono mancate le polemiche in seguito all’appello che Chiara Ferragni ha fatto sul suo seguitissimo profilo Instagram per invitare a votare Fedez. L’influencer, che conta 23milioni di follower, durante la serata ha più volte chiesto di partecipare al televoto e il Codacons ha richiesto alla Rai i dati relativi alle votazioni da casa per comprendere se possano aver influito le parole della Ferragni. L’influencer poco prima che venisse annunciato il vincitore ha girato un video in cui ha detto: “Grazie, grazie, mi viene da piangere“.

La classifica del Festival di Sanremo

A conquistare il podio sono i Maneskin, Michielin e Fedez ed Ermal Meta. Questa la classifica finale dei Big dal quarto al ventiseiesimo posto: Colapesce Dimartino, Irama, Willie Peyote, Annalisa, Madame, Orietta Berti, Arisa, La Rappresentante di Lista, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Lo Stato Sociale, Noemi, Malika Ayane, Fulminacci, Max Gazze’, Fasma, Gaia, Coma_Cose, Ghemon, Francesco Renga, Gio Evan, Bugo, Aiello, Random.

Tutti i premi del Festival di Sanremo

Willie Peyote con il brano Mai dire mai (La locura) si aggiudica il Premio della Critica Mia Martini – Sezioni Campioni, attribuito dalla Sala Stampa. Willie Peyote ha ottenuto 21 voti, su 64 testate chiamate a esprimersi. Secondi Colapesce Dimartino con 13 preferenze, terzi Extraliscio feat. Davide Toffolo con 6. Il premio della sala stampa radio web tv Lucio Dalla del 71esimo Festival di Sanremo va a Colapesce Dimartino per ‘Musica Leggerissima’ con 21 voti. Seguono Ermal Meta con 12 voti e Annalisa con 8 voti.

Cosa è accaduto durante la finale del Festival di Sanremo

Con l’inno di Mameli eseguito dalla Banda della Marina Militare il Festival di Sanremo sceglie un’apertura patriottica per la serata finale di un’edizione difficile, che in un momento drammatico non e’ riuscita a mettersi pienamente in sintonia con il mood del Paese, pagando anche in termini di ascolti. In una citta’ semi deserta, mentre fuori dall’Ariston un gruppetto di partite Iva invoca lavoro, sui social si discute, il festival e’ in testa ai trending topic, impazzano i meme e si moltiplicano gli appelli al voto: scontato l’endorsement di Chiara Ferragni per il consorte Fedez in gara con Francesca Michelin, mentre Can Yaman si schiera con Arisa. Prima della gara, aperta da Ghemon, tocca a Fiorello. Giubbotto di pelle rossa con le frange, lo showman rende omaggio a Little Tony.

Che premio ha vinto Fiorello

Poi scherza con Amadeus che ha escluso l’ipotesi di un festival ter (“Ti capisco, perche’ e’ impegnativo, hai un’eta’, ma se non lo fai tu finalmente sto in pace”) e lancia l’anatema sul futuro: “In bocca al lupo a quelli che verranno l’anno prossimo a fare il festival: vi auguro questa platea piena, la galleria piena, il pubblico in mezzo all’orchestra, milioni persone fuori dell’Ariston, ospiti internazionali, ma vi deve andare malissimo, ve lo auguro con tutto il cuore”. “Ultima cosa. Mi ha chiamato Franceschini, sai che noi della cultura abbiamo la chat, e mi ha chiesto di ricordare che sono i 700 anni di Dante. Mi ha chiesto di leggere qualcosa: ma io le cose le so a memoria, declamo”. Recita l’incipit dell’Inferno, l’ultimo verso del Paradiso e chiosa: “Quello che c’e’ in mezzo ve lo leggete voi perche’ noi abbiamo 26 cantanti”. Nelle gag – in parte pescate dal repertorio – finiscono anche l’incolpevole opera lirica (“si potrebbero dire anche le parolacce, non se ne accorge nessuno”), il balletto (“Il lago dei cigni dura due ore e mezza, il cigno non muore mai”) e le recite scolastiche.

Zlatan Ibrahimovic, venuto a commissariare il festival, ha definito la sua squadra: “In attacco Zlatan e Ibrahimovic, a centrocampo Fiorello perche’ serve il fantasista, in difesa l’orchestra perche’ ha difeso con i denti la forza della musica , Ama tu come portiere e come stopper Achille Lauro perche’ cosi’ allo stadio hanno paura. Lauro mi e’ simpatico, volevo fare lo scambio di maglia, ma non si puo’, perche’ e’ sempre nudo”. Il bomber del Milan ripercorre la sua carriera stellare, tra successi e sconfitte, e spiega il senso della sua presenza: “Il fallimento non e’ il contrario del successo, e’ una parte del successo. Fare niente e’ il piu’ grande sbaglio che puoi fare. La cosa piu’ importante e’ fare ogni giorno la differenza, con impegno, dedizione, costanza, concentrazione. Non e’ il mio festival, ne’ quello di Amadeus, ma e’ il vostro, dell’Italia intera, la mia seconda casa”.

Standing ovation per Ornella Vannoni

Classe e ironia, Ornella Vanoni si prende la scena: “Il pubblico non c’e’, ma l’emozione e’ uguale”. E punzecchia Fiorello: “Ma la tua passione e’ cantare? E’ un festival di musica, se canti anche tu non va bene, noi chi siamo?”. Poi si rivolge agli orchestrali: “Sono piu’ importanti loro del pubblico, magari ne capiscono di piu’. Ma sono stanchi, sfatti”. Al pubblico regala il medley su Una ragione di piu’, La musica e’ finita, Mi sono innamorato di te, Domani e’ un altro giorno, poi duetta con Francesco Gabbani su Un sorriso dentro al pianto. Canta anche Serena Rossi, che dopo il successo di Mina Settembre e’ pronta per il nuovo show La canzone segreta, dal 12 marzo su Rai1, e fa commuovere Ama dedicandogli ‘Io e te’ di Jovanotti. Giovanna Botteri cita L’anno che verra’ di Dalla, poi accenna alla sua esperienza da corrispondente in Cina, quando un anno fa il Paese scopri’ di essere in guerra contro il virus. Achille Lauro per il quadro finale ha scelto la sua C’est la vie, con un omaggio all’orchestra, e stavolta invoca la benedizione di Dio “su tutti noi, esseri umani”.