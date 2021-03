0 Facebook Serena Rossi, pochi minuti al Festival di Sanremo: l’attacco dei fan. “Perché così poco tempo?” Spettacolo 7 Marzo 2021 09:58 Di redazione 2'

Serena Rossi ha illuminato il teatro dell’Ariston, la sua presenza alla serata finale del Festival di Sanremo era molto attesa. L’attrice napoletana, dopo il successo di Mina Settembre, è molto seguita dal pubblico. A piacere sono la sua bellezza, ma soprattutto la semplicità e la spontaneità che la contraddistinguono. Dopo i tempi dei complimenti, tanti fan hanno storto il naso per la presenza ridotta della bella Serena alla kermesse musicale.

Perché Serena Rossi ha avuto solo pochi minuti al Festival di Sanremo

L’attrice napoletana è entrata intorno alle 22.10, dopo aver parlato del prossimo programma che condurrà, Canzone Segreta, ha fatto una sorpresa ad Amadeus e ha presentato un cantante in gara. In tanti speravano che ricomparisse nel corso della serata, ma non è stato così. Per questo i fan della Rossi sono rimasti delusi e si sono scatenati nei commenti, attaccando la decisione del direttore artistico.

In molti si sono domandati il motivo, l’unica spiegazione potrebbe essere che per la finale del festival di Sanremo si è cercato di dare spazio a tutti gli ospiti per evitare di far dispiacere qualcuno. E’ opinione condivisa sui social, però, che Serena Rossi sarebbe dovuta stare più tempo sul palco considerata la sua bravura. Pochi minuti sono bastati ugualmente a farla incoronare sui social come una delle vincitrici di quest’edizione.

