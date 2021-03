0 Facebook Laura Leone muore a 22 anni in un incidente a Benevento, prossima alla laurea: “Nei ricordi il suo sorriso” Cronaca 7 Marzo 2021 13:40 Di redazione 2'

Si chiamava Laura Leone la ragazza di 22 anni che ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato a Benevento. La giovane era a bordo di un fuoristrada con due amiche quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, la vettura si è ribaltata.

L’incidente è avvenuto in via Paolo VI, nella contrada San Vito. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma per la ventiduenne non c’era più nulla da fare. Le amiche che erano con lei, invece, sono state portate in codice rosso in ospedale. Per gli interventi di soccorso è stato necessario il supporto dei Vigili del Fuoco.

La notizia della morte di Laura Leone ha sconvolto l’intera comunità di Benevento. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi le voleva bene e la ricorda con grande affetto. Giovane laureanda, aveva tanti progetti e desideri come ogni ragazza della sua età. A ricordare la studentessa anche l’Università del Sannio dove era iscritta al corso di laurea in Ingegneria Civile: “L’Università del Sannio apprende incredula la notizia della scomparsa di Laura Leone, studentessa di ingegneria civile. L’ateneo sannita si unisce alla famiglia e agli amici in questo immenso e ingiusto dolore. Il primo pensiero è per lei, per l’interruzione del suo progetto di vita, poi per i suoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere. La morte di una giovane colpisce tutti e ci spinge a riflettere e a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Resterà nei ricordi la sua bellezza, il suo sorriso, la forza e la determinazione di una giovane donna. L’ateneo annuncia che domani le bandiere sulla sede del Rettorato saranno esposte a mezz’asta per ricordare Laura“.