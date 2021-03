0 Facebook La casa di Tony e Tina Colombo a Giugliano: “Intestata a un politico arrestato” News 7 Marzo 2021 15:00 Di redazione 2'

Parla di “intrecci inquietanti” Francesco Emilio Borrelli nel denunciare quanto rivelato da Fanpage sulla casa di Tony e Tina Colombo a Giugliano. Secondo quanto riportato dal consigliere regionale dei Verdi, che cita il giornale online, la villa che il cantante neomelodico diceva di aver intestato alla moglie, sarebbe di Antonio Azzolio, commissario di Forza Italia a Leporano, comune in provincia di Taranto.

Azzolio è stato arrestato con l’accusa di voto di scambio politico mafioso e lui, “risulta il proprietario di Colombandia”, dice Borrelli. “Ci sono intrecci sempre più inquietanti legati alla vedova del boss di Gaetano Marino e oggi moglie del cantante neomelodico Tony Colombo. Da tempo – dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – chiediamo che la procura e la finanza accendano un super faro su questi personaggi e sui loro affari. Questa ultima vicenda conferma purtroppo le nostre preoccupazioni. Continuiamo a domandarci: da dove provengono i soldi dalla vedova del boss? Perchè un esponente politico di Forza Italia si è intestato la loro villa? A che punto è l’indagine sulle nozze d’oro della nota coppia che secondo l’accusa avrebbe violato una serie di ordinanze e leggi?”, queste le domande che si pone Borrelli.

Per ora Borrelli non ha ricevuto risposta dai diretti interessati, ma non è detto che tardi ad arrivare. Non sarebbe la prima volta che Tony e Tina Colombo controbattono, a suon di storie e video sui social, al consigliere regionale dei Verdi.

Il post di Francesco Emilio Borrelli