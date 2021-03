0 Facebook Serena Rossi incanta il Festival di Sanremo, la sorpresa ad Amadeus: “Non ti muovere”. Il conduttore: “Mi fai commuovere” Spettacolo 6 Marzo 2021 22:20 Di redazione 1'

“E’ la prima volta che scendo questo scale, che emozione“, queste le prime parole di Serena Rossi al Festival di Sanremo. Vestita in una meraviglioso abito con disegni neri e tante paillettes, l’attrice napoletana è apparsa più luminosa che mai.

Serena Rossi protagonista della finale del Festival di Sanremo

“Mo’ secondo te io venivo qui e non indagavo pure su di te, ho delle spie io – dice la Rossi ad Amadeus – so qual è la tua canzone segreta. Non ti muovere“. Poi ha dedicato al conduttore la sua canzone preferita, “A te” di Jovanotti. E anche cantando Serena Rossi incanta il pubblico, i fan sono letteralmente impazziti sui social, tantissimi i complimenti per la protagonista di Mina Settembre. Una sorpresa che ha spiazzato Amadeus: “Mi fai commuovere“.

Poi Serena ha annunciato il cantante in gara e ha lasciato il palco. Pochi minuti che però hanno ricevuto il plauso generale. La sua semplicità e grinta sono un mix che piace tanto al pubblico. Nel corso della serata con molta probabilità l’attrice napoletana uscirà altre volte. Staremo a vedere.