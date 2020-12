0 Facebook Napoli, strade affollate per lo shopping natalizio Napoli, strade affollate per lo shopping natalizio. Molte persone in strada per godersi la bella giornata e fare gli acquisti di Natale Cronaca 19 Dicembre 2020 14:32 Di redazione 2'

Saremo ‘arancioni‘ solo per poche ore, da domani la Campania diventerà ‘zona gialla‘. Uno status che durerà fino a mercoledì, quando a causa delle norme previste dal nuovo Decreto firmato dal Premier Giuseppe Conte, tutta l’Italia sarà ‘zona rossa‘ nei giorni festivi e pre festivi.

Ma il gioco delle ‘regioni colorate’ non è dicerto finito qui. Perché nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4, 5 gennaio, la Campania tornerà di nuovo ‘arancione‘ e lo sarà anche dal 7 gennaio in poi. Una situazione che resterà tale al netto di nuovi decreti e ordinanze.

Proprio ieri il Governatore Vincenzo De Luca ha annunciato nuove restrizioni, sia per quanto riguarda gli spostamenti tra comuni che per la vendita di alcolici d’asporto. Nel frattempo i cittadini cercano – con prudenza e rispetto delle regole – di godersi per quanto possibile la normalità.

Napoli, strade affollate per lo shopping natalizio

Oggi, essendo un sabato di sole pre natalizio, in tantissimi si sono riversati nelle strade del centro soprattutto per fare acquisti. Inevitabili alcuni assembramenti. Presenti anche gli esponenti delle forze dell’ordine pronti a far rispettare le norme anti Covid vigenti.

