0 Facebook Calendario SSC Napoli, la gaffe che ha scatenato i tifosi azzurri La famosa frase di Eduardo De Filippo pronunciata nella celebre commedia 'Napoli Milionaria'. è stata scritta in modo sbagliato Calcio Napoli 19 Dicembre 2020 14:13 Di redazione 2'

È in arrivo, come ogni anno, il calendario della SSC Napoli. Ma il post pubblicato sui social del club azzurro che ha pubblicizzato l’iniziativa ha scatenato i commenti dei tifosi azzurri. Il motivo? La frase ‘Adda passà ‘a nuttata‘ (celebre frase finale pronunciata da Eduardo De Filippo nel capolavoro ‘Napoli Milionaria‘) scritta in modo scorretto: ‘Ha da passà ‘a nuttata‘.

Il comunicato della SSC Napoli

Anche quest’anno torna il calendario più esclusivo del panorama calcistico per i veri appassionati azzurri. I calciatori del Napoli 365 giorni a casa tua per un’edizione ispirata al desiderio di ripartenza e all’ottimismo dopo un anno controverso che ci ha visto impegnati a lottare verso un futuro più radioso.

L’anno più atteso di sempre sta per cominciare, coloralo d’azzurro col Calendario SSC Napoli 2021. In edicola dal 22 dicembre con il Corriere dello Sport-Stadio. Affrettati per prenotarlo!

Sono partner dell’iniziativa: Pasta Garofalo, MSC Crociere, Pepsi, Gatorade, Gruppo Navarra, Très Bon, DOOA, Salumi Villani, StarCasinò.Sport, IDIR, Crispo, Decò, AdHoc, Gruppo Di Palo, Piessefarma, Euronics Tufano, Prezioso Casa.

Si ringraziano: Grafiche Mercurio e ADV Kaidos per i servizi di stampa, e Santangelo Studios per la fotografia e la video produzione.