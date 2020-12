0 Facebook “Quella volta che ho pianto di gioia per Diego”, l’emozione del Pampa Sosa per Maradona Calcio Napoli 19 Dicembre 2020 14:37 Di redazione 2'

“In quel luglio del 2005, io giocavo nel Napoli, quando Maradona per la prima volta tornó a Napoli. Aveva accettato l’invito di Ferrara per la sua partita di addio al Calcio.

In città c’era fermento per il suo arrivo che comunque non era confermato. Solo il giorno prima la partita vedemmo in tv che salutava i tifosi dalla finestra di un albergo del centro e tutti noi compagni ci dicemmo che sarebbe stato bello conoscerlo. Io in particolare, figuratevi, argentino cresciuto nel suo mito e giocatore del Napoli. Eravamo calciatori tutto sommato modesti, giocavamo in C1 ed a giorni avremmo dovuto sfidare l’Avellino per i play off promozione.

Eravamo a Castelvolturno il mattino dopo, era finito l’allenamento e stavano preparandoci nello spogliatoio. Sentimmo un gran trambusto. Entró Starace tutto trafelato. “È arrivato Maradona guagliú”. Dopo un pò lui entrò nello spogliatoio. La prima cosa che fece fu cercarmi con lo sguardo. Poi mi venne incontro e mi abbracciò dicendomi ‘Pampa, sono felice di conoscerti’. Cioè lui, Maradona, era felice di conoscere me, Carlos Sosa. Ed io rimasi li imbambolato, che non sapevo che dire.

Avrei voluto piangere di gioia. Lo feci un anno dopo quando all’ultima giornata di campionato segnai un gol al Frosinone. Eravamo stati matematicamente promossi in B già da un mese. Segnai l’ultimo gol del Napoli in C1. Ed indossavo, io, la maglia numero 10 del Napoli per l’ultima volta. Fu li, in campo, dopo aver segnato, che piansi di gioia e commozione, come volevo fare tempo prima quando Diego volle conoscermi“.