Nuovo decreto di Natale, la linea dura del Governo: tutte le regole definitive News 18 Dicembre 2020

Arriva l’attesissimo nuovo decreto di Natale. L’Italia è di fatto in lockdown nei giorni festivi e prefestivi, fino alla befana, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa propria se non per motivi di lavoro e salute.

Dopo giorni di discussioni, il governo vara la nuova stretta e l’Italia diventa tutta ‘zona rossa’, per evitare che i pranzi e le cene delle feste possano portare ad una terza ondata a gennaio e febbraio.

“Il sistema a zone ha funzionato fino ad oggi, ne abbiamo piena fiducia“, inizia così la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.

“Quando siamo partiti” col metodo a zona “avevamo un Rt all’1,7 riportato 0, 86, tanto che confidiamo nelle prossime settimane di riportare tutte le regioni in area gialla. Però la situazione resta difficile in tutta Europa, hanno numeri in crescita, in alcuni casi in forte crescita. Il virus continua a circolare, si lascia piegare ma non sconfiggere”.

“Gli assembramenti degli scorsi giorni però hanno fatto alzare la preoccupazione e quindi per questo abbiamo dovuto prendere urgentemente delle soluzioni per correre ai ripari”.

LE NUOVE REGOLE ZONA ROSSA

Le deroghe introdotte dal governo in questo decreto sono: anche nei giorni in cui varranno le regole della zona rossa.

— dunque il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio — in tutta Italia sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise.

– Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi dalle ore 17:00 alle ore 22:00.

– Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco;

– Si può andare «verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione»: per fare un esempio, chi fosse andato a pranzo a casa dei nonni, non potrà andare la sera stessa a cena dai cugini.

NUOVE REGOLE ZONA ARANCIONE

Nei giorni feriali 28,29, 30 dicembre e 4 gennaio l’Italia diventa invece tutta zona arancione. Si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020″, quindi le regole stabilite per le zona arancione.

DECRETO RISTORI DI GENNAIO

Tutti coloro che avranno un danno economico ulteriore in questo periodo di chiusura avrà subito i dovuti Ristori. Sono stati stabiliti 645 milioni a favore dei ristoranti e dei bar, riceveranno il 100% di quanto già ricevuto sulla base del decreto Ristori

Bollettino Coronavirus in Italia

Sono 17.992 i nuovi casi da Coronavirus registrati in Italia da ieri a fronte di 179.800 tamponi effettuati. Questo è il dato che emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Sono 674 i decessi per coronavirus registrati in Italia da ieri.