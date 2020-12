0 Facebook Feste di Natale, nuove restrizioni in Campania: De Luca annuncia la nuova ordinanza Le parole del Governatore durante la consueta diretta del venerdì. Il punto della situazione e le frecciatine all'esecutivo Politica 18 Dicembre 2020 15:18 Di redazione 2'

La Regione Campania e’ pronta a varare una ordinanza per non consentire durante le feste gli spostamenti dai comuni con meno di cinquemila abitanti, qualora il Governo, come trapela, li consentisse. Lo annuncia il governatore Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta Facebook. Prevista anche una stretta per la vendita di alcolici per l’asporto.

“Le decisioni vanno prese per tempo, non all’ultima ora“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, richiamando il Governo alla necessità di prendere, in vista delle festività natalizie, misure “chiare, tempestive e controllabili“.

De Luca annuncia la nuova ordinanza

De Luca ha sottolineato che “ovviamente la linea della prevenzione presuppone che ci siano dal Governo nazionale ristori e rimborsi per le categorie che subiscono danno. Le misure di rigore sono sostenibili se vengono accompagnate dal risarcimento che deve avvenire in pochi giorni, non dopo mesi. Le mezze misure scontentano tutti quanti e allungano i tempi di fuoriuscita dall’epidemia Covid. Credo che il Governo si stia preparando ad adottare ancora una volta la linea delle mezze misure“.

“No a mezze misure su scuola. Chi e’ in grado di dirci se saremo in grado di riaprire il 7 gennaio? Prima si fissa la data della riapertura e poi si fa la verifica della situazione epidemiologica con il risultato che, 9 volte su 10, le previsioni vengono smentite dalla realta’. In Campania seguiremo la linea del massimo rigore per poter aprire tutto ma per sempre, e non riaprire per 3 giorni per poi prolungare l’epidemia di altri 3 mesi“. Cosi’ nel corso di una diretta su Facebook il presidente della Regione Campania.