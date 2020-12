0 Facebook Covid, il nuovo Decreto di Natale: quando serve l’autocertificazione e il nuovo modulo Il nuovo modulo per l'autocertificazione. È possibile scaricarlo dal nostro sito. Quando bisogna usarlo per gli spostamenti definiti necessari Politica 19 Dicembre 2020 13:49 Di redazione 1'

Ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il nuovo Decreto Legge che entrerà in vigore da domani. L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e pre festivi. La Campania sarà gialla da domani a mercoledì.

Per quanto riguarda i limiti alla libera circolazione, è prevista – per motivi di estrema necessità – una nuova autocertificazione. Quest’ultima va compilata ed eventualmente mostrata alle forze dell’ordine per motivare un possibile spostamento durante le giornate rosse.

Lavoro, salute e la spesa – con una piccola ‘concessione’ all’attività sportiva individuale all’aperto – sono le tre motivazioni che possono autorizzare i cittadini a spostarsi. Il modulo dell’autocertifcazione serve anche per motivare gli spostamenti durante l’orario del coprifuoco.