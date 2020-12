Coronavirus, Campania torna 'zona gialla': cosa cambia da questo momento

0 Facebook La Campania torna ‘zona gialla’ ma solo per pochi giorni News 18 Dicembre 2020 19:28 Di redazione 2'

La Campania torna ‘zona gialla’ ma solo per alcuni giorni. Oggi il Ministro della Salute, sulla base dei dati della Cabina di regia, non firmerà nuove ordinanze. La regione Campania, insieme con la provincia autonoma di Bolzano e le regioni Toscana e Val d’Aosta passeranno in giallo da domenica per scadenza dell’ordinanza vigente.

A partire da giovedi’ 24, pero’, entreranno in vigore le nuove restrizioni nazionali che renderanno l’intera Italia ‘zona rossa’ nei festivi e prefestivi fino al 6 gennaio.

In attesa della nuova ordinanza che il premier Conte illustrerà al termine del consiglio dei ministri. Dalla bozza del nuovo decreto si apprende che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio si applicherà la zona rossa sull’intero territorio nazionale, mentre nei giorni 28-29-30 dicembre e 4 gennaio sarà in vigore la zona arancione. Inoltre durante i giorni festivi e prefestivi sarà consentito lo spostamento verso abitazioni private una sola volta al giorno tra le 5 e le 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, oltre a quelle già conviventi e ai figli minori di 14 anni.