Corbo: "Facile intitolare il San Paolo a Diego. Maradona meriterebbe strutture nuove e per i giovani" Intervista ad Antonio Corbo. "Maradona meriterebbe strutture nuove e per i giovani che riqualificassero anche alcuni quartieri"

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. La sua capacità di diventare mito e leggenda gli ha permesso di trasformarsi un’icona che va al di là della stori a dello sport.

La notizia ha ovviamente inciso sull’emotività dei napoletani. Tra Napoli e Diego Armando Maradona, è inutile dirlo e ribadirlo, c’è un rapporto speciale e di grande simbiosi. In città da quando El Pibe de Oro è deceduto, c’è stata una grande manifestazione d’amore e affetto per D10S.

Intervista ad Antonio Corbo

Ma Napoli può permettersi di restare legata, in modo nostalgico, ad un passato che per quanto glorioso rischierebbe di incatenarla per sempre? L’addio di Diego Armando Maradona può essere un’occasione per la città e i napoletani per prendere slancio verso il futuro?

In merito abbiamo chiesto l’opinione di Antonio Corbo, Maestro giornalista ed editorialista di La Repubblica: “Rispondo con un esempio, l’intitolazione del San Paolo a Maradona. Iniziativa di sicuro pregevole ma non è quello che Diego meriterebbe. Per ciò che ha fatto e rappresentato, anche per i bimbi poveri di Napoli e le sue periferie. In città ci vogliono strutture sportive nuove. Impianti da aprire ai giovani e la cui costruzione serva a riqualificare interi quartieri. Questo vorrebbe dire omaggiare D10S e avere una visione futura di Napoli“.

