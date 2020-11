0 Facebook Napoli dà il suo addio a Diego, folla e commozione all’esterno del San Paolo Calcio Napoli 26 Novembre 2020 18:24 Di redazione 1'

Cori e fumogeni, proprio come in curva: in migliaia si sono dati appuntamento fuori la curva B dello stadio San Paolo per rendere omaggio a Diego Armando Maradona. All’appuntamento, nato su social e WhatsApp – tutti con le mascherine, ci si raccomandava – si sono presentati ultras e semplici tifosi, pronti a intonare i cori più famosi della curva.

“Stadio Diego Armando Maradona”. Così recita una targa esposta all’esterno dello stadio San Paolo di Napoli, firmata “Curva B” e sulla quale è disegnato anche il volto del campione argentino morto ieri all’età di 60 anni.

I tifosi del Napoli anticipano così in maniera informale le intenzioni dell’Amministrazione comunale che ha già annunciato il via all’iter per l’intitolazione dell’impianto di Fuorigrotta a Diego Armando Maradona. Stasera alle 21 lo stadio San Paolo ospiterà la partita di Europa League tra Napoli e Rijeka.