Il San Paolo si illumina per Maradona, i napoletani: “Il nome di Diego allo stadio subito”

E’ una triste giornata per Napoli e tutti i napoletani che oggi salutano Diego Armando Maradona, deceduto per un arresto cardiorespiratorio in Argentina. Tanti gli omaggi che la città sta facendo al campione scomparso. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris ha disposto l’accensione delle luci dello stadio San Paolo in omaggio al grande calciatore e disposto il lutto cittadino.

Titolare lo stadio San Paolo a Maradona

Resteranno accese tutta la notte per ricordare il campione. Ma c’è anche una proposta, avanzata dal primo cittadino e dai tanti napoletani, titolare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. Il tempio in cui l’ex calciatore ha giocato facendo sognare l’intera città. “Il nome di Maradona al San Paolo subito”. E’ questa la proposta partita sui social, su cui sono state lanciate anche diverse petizioni. A dirlo è anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “L’idea e’ chiamare lo Stadio San Paolo, Stadio San Paolo-Maradona”.

Napoli e i napoletani non dimenticheranno Maradona, c’è chi gli titolerebbe anche strade della città, non solo lo stadio San Paolo. Una proposta che quest’ultima che potrebbe realizzarsi dal momento che l’ha chiesto anche De Magistris. Saranno sicuramente tanti altri gli omaggi che i napoletani faranno per quello che è stato e resterà per sempre un mito del popolo azzurro.