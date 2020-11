0 Facebook “Dio è morto”, il mondo ai piedi di Maradona: tutto l’amore per Diego Calcio Napoli 26 Novembre 2020 09:42 Di redazione 1'

“Dio e’ morto”: cosi’ il quotidiano sportivo spagnolo As ha titolato l’edizione odierna, celebrando la morte a 60 anni di “un giocatore grandioso e irripetibile”. Ma non e’ il solo. Anche L’Equipe, giornale francese, titola allo stesso modo, con un ricordo di Michel Platini.

Sulle copertine di alcuni giornali britannici, come il Sun e il Daily Express Sport, campeggia la scritta “Nelle mani di Dio”. Ma non solo la stampa mondiale, un’infinito gruppo di personalità di spicco di qualsiasi settore ha espresso il proprio cordoglio per Maradona.

Politici, presidenti, giornalisti, uomini dello spettacolo e una miriade di vip. Tutto il mondo ai piedi di D10s. Un’esaltazione de El Pibe de Oro che per molti aspetti sa anche di ipocrisia, tuttavia l’importanza dell’immagine di Diego è forte e più viva che mai.