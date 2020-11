0 Facebook Napoli, svuotato lo stadio San Paolo: stanno portando i cimeli di Maradona Cronaca 28 Novembre 2020 20:12 Di redazione 2'

Stanno operando in queste ore per portare via tutto. Saranno custoditi all'interno dello stadio San Paolo, futuro Diego Armando Maradona, i cimeli dei tifosi donati per omaggiare il Pibe de Oro, scomparso lo scorso 25 novembre a El Tigre, in Argentina, per un arresto cardiaco.

A comunicarlo è l’Amministrazione comunale di Napoli che, nelle persone degli assessori al Patrimonio Alessandra Clemente, all’Ambiente Raffaele del Giudice e allo Sport Ciro Borriello, ha detto: “Abbiamo subito individuato e attrezzato un grande locale all’interno dello Stadio per conservare tutte le dimostrazioni di amore per il nostro immenso Diego che tantissima gente ha deposto all’esterno della Curva”. “Abbiamo fatto presto – hanno comunicato gli assessori -, le operazioni sono già partite pochi minuti fa utilizzando le nostre squadre di Asia e Napoli Servizi che ringraziamo”.

La necessità di operare quanto prima lo spostamento dei cimeli è stata dettata anche da una perturbazione in arrivo nelle prossime ore “che li rovinerebbe”.