0 Facebook “Stadio Diego Armando Maradona”, ci siamo: approvato il documento per intitolare il San Paolo a D10S Approvato il documento per intitolare il San Paolo a Diego Armando Maradona. L'annuncio su Facebook di Laura Bismuto: "Ci siamo" Calcio Napoli 30 Novembre 2020 12:35 Di redazione 2'

“Ci siamo…“, così ha confermato la Presidente della Commissione Toponomastica del Comune di Napoli Laura Bismuto. Il riferimento è all’intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. L’impianto sportivo di Fuorigrotta si chiamerà: Stadio Diego Armando Maradona.

Approvato il documento per intitolare il San Paolo a Diego Armando Maradona

Adesso la palla è passata alla Commissione tecnica toponomastica. In seguito toccherà alla Giunta comunale approvare la delibera. Quest’ultima avrà bisogno di un’ultima ratifica da parte del Prefetto. Nel giro di pochi giorni l’intitolazione del San Paolo a Diego Armando Maradona sarà realtà.

L’annuncio di Laura Bismuto –

“Si è appena conclusa la Commissione Toponomastica in cui abbiamo discusso dell’opportunità di intitolare lo stadio cittadino a Diego Armando Maradona. La commissione, all’unanimità, ha approvato il documento che propone il toponimo “Stadio Diego Armando Maradona”! Niente comunale, niente popolare, solo Diego e niente più! Ora attendiamo la commissione tecnica toponomastica presieduta dal Sindaco che si riunirà già in settimana e si procederà poi con delibera di giunta comunale e prefetto. Ci siamo…Abbiamo parlato di tanto e tanto altro ma per ora mi limito a darvi la notizia più importante!“.