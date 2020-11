0 Facebook L’ultimo viaggio di Maradona per arrivare dai suoi genitori, le lacrime di chi lo ha amato News 27 Novembre 2020 12:02 Di redazione 2'

L’ultimo viaggio di Maradona dalla Casa Rosada fino al cimitero Jardìn de Paz di Bella Vista è stato un lungo corteo scortato da un enorme dispiegamento delle forze dell’ordine. La famiglia dell’ex calciatore dopo i disordini avvenuti davanti alla camera ardente ha preferito chiuderla prima e anticipare la sepoltura.

Dove è stato seppellito Diego Armando Maradona

Il carro funebre di Diego ha sfilato in autostrada dove in tantissimi si sono precipitati per omaggiare l’ultima volta il grande Maradona. La bara del campione argentino è stata accolta nel paesino dove è stata poi seppellita da lacrime e applausi. A seguirla i figli di Diego, l’ex moglie Claudia, i suoi parenti più stretti. La famiglia ha voluto una cerimonia rigorosamente intima, dove si sarebbe potuta riunire in questo grande dolore per salutare l’ultima volta il loro amato.

Così, come mostrano le immagini pubblicate, si è passati dal caos della Casa Rosada alla calma di un giardino, dove tutti i familiari di Diego raccolti in un silenzioso cordoglio hanno accompagnato il loro caro in questo ultimo viaggio. Ora Maradona è al fianco dei suoi genitori, della madre che ha così tanto amato e a cui andava ogni suo pensiero.

Le immagini del funerale privato di Diego Maradona